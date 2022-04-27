Краснодар, , 13:18 — REGNUM Режим повышенной готовности, введённый весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса, в Краснодарском крае отменяют с 1 мая. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Вениамин Кондратьев 27 апреля по итогам заседания регионального оперативного штаба.

Вениамин Кондратьев Kremlin.ru

«С учётом снижения заболеваемости приняли решение — отменить режим повышенной готовности с 1 мая», — написал Кондратьев.

Он уточнил, что с 1 мая снимаются ограничения на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек, по заполняемости кинотеатров, театров, концертных и зрительных залов, по времени работы кафе и ресторанов, предприятий общественного питания.

На заседании отмечалось, что в регионе зарегистрировано 226 за последние сутки, большинство пациентов лечатся дома.