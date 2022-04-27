Москва, 27 апреля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Россия объявила о выходе из Всемирной туристской организации (UNWTO). Об этом сегодня, 27 апреля, передаёт испанское агентство EFE со ссылкой на источники.

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Это решение обсуждается на внеочередной ассамблее ЮНВТО, которая проходит в эти дни в Мадриде. Источники, присутствующие на ассамблее, подтвердили заявление Москвы. Но пока собрание не решило, следует ли приостановить членство России.

«Выход России вступит в силу через год после того, как МИД РФ получит соответствующее сообщающее о решении UNWTO. Но приостановка, если она будет окончательно утверждена, вступит в силу немедленно», — говорится в сообщении EFE.

Как сообщало ИА REGNUM, возможная приостановка членства России во Всемирной турорганизации Организации Объединенных Наций (UNWTO) может стать пагубным прецедентом.

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