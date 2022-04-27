Лондон, , 13:04 — REGNUM В 2021 году товарооборот между КНДР и Великобританией вырос более чем на 200%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт министерства международной торговли Великобритании.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, с октября 2020 года по сентябрь 2021 года товарооборот между странами составил 49 млн фунтов стерлингов (~$61,7 млн), что на 226,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019–2020 гг.

Экспорт товаров из Британии в КНДР составил 22 млн фунтов стерлингов (~$27,7 млн), а импорт товаров из Северной Кореи в Британию — 27 млн фунтов стерлингов (~$34 млн).

Отмечается, что объём прямых британских инвестиций в экономику КНДР в 2020 году составил 1 млн фунтов стерлингов (~$1,2 млн), а объём северокорейских инвестиций в экономику Великобритании — менее 1 млн фунтов стерлингов (~$1,2 млн).