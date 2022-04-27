Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM На заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ 27 апреля в Петербурге представили меры поддержки животноводства и рыболовства России. О них рассказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев Mcx.gov.ru

По словам министра, в условиях текущей геополитической ситуации сельскому хозяйству России необходимо наладить новые экономические отношения с дружественными странами, в том числе для ввоза племенной продукции, кормов и добавок.

«В текущей ситуации необходимо усилить работу по импортозамещению птицеводства. В этой связи президент и правительство поддержали выделение пяти миллиардов рублей на строительство предприятий по масштабированию отечественного кросса кур «Смена 9», — сообщил Дмитрий Патрушев.

Совместно с Росрыболовством подготовлены меры поддержки рыбного промысла в Азовском море. Для сохранения финансовой устойчивости в России сельхозпредприятиям будут частично компенсировать издержки по выплате зарплат и налогов.

Кроме этого в Российской Федерации на два года продлевается срок строительства судов по инвестиционным квотам. Такая мера позволит исключить риски невыполнения проектов и утрат квот на добычу водных биоресурсов.

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