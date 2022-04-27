Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Субъекты РФ неэффективно пользуются новыми мерами экономического развития. Об этом 27 апреля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета законодателей.

Kremlin.ru Антон Силуанов

«Необходимо запустить меры экономического развития, начать реализацию тех проектов, которые запускаются в этом году. Время уже прошло. Четыре месяца, по сути дела, прошло. А не все субъекты Российской Федерации начали реализацию этих инициатив», — заявил Силуанов.

«Что я имею в виду? Те же самые инфраструктурные кредиты. Деньги большие, огромные предусмотрели. В этом году только 250 млрд рублей. Касса — 22 млрд рублей сейчас», — указал он.