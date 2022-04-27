Москва, , 12:32 — REGNUM В России сформирована комплексная система поддержки семей с детьми, но она требует инвентаризации установленных выплат на предмет эффективности. Об этом 27 апреля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета законодателей.

Антон Силуанов Mff.minfin.ru

«С мая начнутся новые выплаты на детей, на семей, имеющих детей от восьми до 17 лет. По сути, создана система поддержка семей с детьми всех возрастов», — заявил Силуанов.

Эти выплаты осуществляются по принципу социального казначейства с комплексной оценкой нуждаемости, напомнил министр.

«В связи с этим регионам необходимо обратить внимание на следующее: сегодня требуется более активное внедрение комплексной оценки нуждаемости при осуществлении мер социальной поддержки. Мы рекомендуем провести инвентаризацию установленных выплат на предмет дублирования, оценки их эффективности с тем, чтобы концентрировать ресурсы на тех людях, которые в первую очередь требуют поддержки государства», — указал он.