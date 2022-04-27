Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В субъектах Российской Федерации разработаны и реализуются региональные планы действий по нормализации деловой жизни, поддержанию занятости и доходов граждан, росту экономики в условиях внешнего санкционного давления. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на заседании Совета Законодателей РФ заявил Сергей Бебенин, председатель Законодательного собрания Ленинградской области, председатель комиссии Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики.

Leningrad-reg.er.ru Сергей Бебенин

«Наша комиссия обратилась во все регионы с предложением — предоставить материалы для того, чтобы оценить те проблемы, которые существуют. 71 регион отозвался, и в результате комиссия, обработав всю информацию, включила в перечень предложений — их оказалось девять, они касаются различных секторов нашей экономики, различных вопросов, тарифного регулирования, налогового законодательства, кредитных отношений, всего, что связано с реализацией 44-ФЗ. Они подготовлены в виде конкретных предложений, с обоснованием <…> Комиссия их поддержала, поэтому на уровень Госдумы и Совета Федерации мы все эти предложения передадим», — сказал Бебенин.

Кроме того, по его словам, комиссия Совета законодателей по вопросам экономической и промышленной политики накануне рассмотрела дополнительные предложения, поступившие от регионов. Среди них — вопросы о переобучении высвобождаемых работников, о подготовке молодых кадров для промышленности, профессиональном обучении. Все эти предложения будут обработаны и переданы в профильные комитеты Госдумы и Совфеда.

«Второй большой блок вопросов привезли дальневосточники, он касается вопросов функционирования лесопромышленного комплекса. Там тоже достаточно много проблем и предложений, они касаются и заготовки леса, и экспорта, таможенного регулирования. Поэтому мы договорились, что переработаем (эти предложения) и передадим в правительство и профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации», — пообещал Сергей Бебенин.

Он попросил Совет законодателей РФ поддержать эти предложения в дальнейшем законотворческом процессе.