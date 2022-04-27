Москва, , 12:23 — REGNUM Финансовые ресурсы субъектов РФ позволяют им реагировать на новые вызовы. Об этом 27 апреля заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Совета законодателей.

Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Итоги прошлого года и начало текущего года говорят о созданном финансовом заделе субъектов Российской Федерации, который позволяет субъектам реагировать на новые вызовы. С начала года доходная база 83 регионов России увеличилась на 27%, остатки выросли на 41% — то есть достигли более 3 трлн рублей. Госдолг стабилен — 2,5 трлн и 22%», — заявил Силуанов.

«Но видим, что ситуация меняется. И, естественно, у субъектов Российской Федерации возникают дополнительные потребности для реагирования на меняющуюся ситуацию», — указал он.