Ереван, 27 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Полиция Еревана задержала 11 активистов инициативы «Камк» («Воля») и «Освободительного движения», протестующих 27 апреля возле здания правительства Армении. Об этом сообщает издание Armenia Today.

В противогазе

По данным журналистов, участники протестной акции пришли в противогазах и принесли средства для дезинфекции. Он пытались подойти к зданию правительства.

«Мы собираемся очистить страну от нечистот и извращений, продезинфицировать здание правительства и вернуть нашего пациента туда, где он должен быть», — заявил представитель «Камк» Ваагн Чахалян.

Сообщается, что правоохранители не подпустили «дезинфекторов» к заданию и задержали часть из них.

Напомним, протесты в Ереване начались 17 апреля в виде сидячей акции. 25 апреля на окраине Еревана собралась колонна протестующих и выдвинулась к центру столицы. Вторая колонна вышла села Тигранашен Араратской области Армении и направилась в Ереван. На 1 мая в столице объявили масштабный митинг. В оппозиционных партиях считают, что переговоры армянских властей с представителями Турции и Азербайджана несут угрозу для жителей Армении и Нагорного Карабаха.