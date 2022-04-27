Париж, , 12:18 — REGNUM Французская компания Renault может продать свой контрольный пакет акций АвтоВАЗа «за один рубль» ФГУП НАМИ, научному институту, подведомственному Минпромторгу России, передает BFM TV.

Логотип Renault Alain PAPIN

Московский завод, принадлежащий Renault, будет продан на тех же условиях.

Несмотря на то, что компания Renault в последние годы вложила значительные средства в Россию, сделав ее вторым рынком сбыта после Франции, у французской группы будет возможность выкупить свои акции в ближайшие годы.

В Renault отказались комментировать эту информацию. Ранее французская группа объявила о снижении оборота на 2,7% за год.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции разрешили производителям маргарина, чипсов, соусов, печенья и других продуктов заменять подсолнечное масло в рецептах без изменения упаковки из-за трудностей с поставками.

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