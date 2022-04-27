* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:59 — REGNUM В письме за подписью назначенного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ректора Кабульского университета, направленном министру высшего образования, говорится, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволили 50 сотрудников Кабульского университета. Об этом со ссылкой на документ сообщает телеканал Afghanistan International.

Увольнение geralt

В качестве причины увольнения указано «постоянное отсутствие» преподавателей. Однако, надёжный источник, не пожелавший назвать своё имя, сообщил Afghanistan International, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали провести специальный «экзамен» для преподавателей после Ид аль-Фитр, тем самым освободив места для своих приверженцев.

Согласно источнику, большинство уволенных преподавателей — это те, кто выступал против новых принципов и правил, установленных в вузах движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и был вынужден покинуть Кабульский университет.

Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, большая часть преподавателей Кабульского университета покинула Афганистан. По имеющимся данным, из страны уехали около 300 преподавателей университета со степенью магистра и доктора наук.