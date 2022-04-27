Москва, 27 апреля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. На 11% российского импорта отменены пошлины. Об этом заявил 27 апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

Он рассказал о мерах, которые принимаются государством для снятия запретов на пути импорта.

«Буквально с понедельника, с 25 апреля, заработали принятые на уровне евразийского нашего объединения интеграционного, решения, связанные с отменой уплаты пошлин почти по тысяче позиций нашего импорта, которые охватывает 11% импорта, пошлины обнулены», — сказал министр, выступая с докладом на заседании Совета законодателей Российской Федерации, посвященного Дню российского парламентаризма.

Решетников отметил, что также была упрощена работа с документами. Это касается, в том числе, вопросов сертификации.