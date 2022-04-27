Лима, , 11:36 — REGNUM Оппозиция Перу разработала и внесла на рассмотрение парламента законопроект о сокращении срока полномочий президента Педро Кастильо. Об этом пишет Prensa Latina.

Педро Кастильо Gob.pe

Конгрессмен Эдуардо Салхуана, пресс-секретарь правоцентристской политической группы «Альянс за прогресс» (Alianza para el Progreso), подтвердил, что этот вопрос был включен в повестку заседания Конгресса республики, и выразил надежду, что он будет рассмотрен быстро.

Законопроект был подготовлен конгрессменом Алехандро Каверо из правой партии «Вперёд за страну» (Avanza País), который ссылается на серьезный политический кризис и утверждает, что выходом из него является смещение Кастильо.

Каверо признает, что закон, поскольку он затрагивает Конституцию, требует одобрения большинством в две трети голосов в двух законодательных органах или простым большинством голосов, дополненным референдумом.

Салхуана утверждает, что это конституционное новшество необходимо для того, чтобы иметь рычаги для разрешения кризисов, подобных нынешнему.

Отвечая на вопрос о планах оппозиции по сокращению срока полномочий Кастильо, в проправительственной партии «Свободное Перу» (Peru Libre) заявили, что не удивлены происходящим, потому что с начала работы нынешней администрации правое крыло пыталось сделать все, чтобы сместить президента.