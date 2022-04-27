Санкт-Петербург, 27 апреля 2022, 11:26 — REGNUM Российская экономика смогла выдержать первый удар международных санкций, заявил 27 апреля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
«Российская экономика выдержала первый удар санкций. Ситуация на финансовых рынках стабилизировалась. Замедляется инфляция. И сейчас нам предстоит большая практическая работа, связанная со структурной перестройкой экономики», — сказал он на заседании Совета законодателей Российской Федерации, посвященного Дню российского парламентаризма.
По словам министра, в новых условиях бизнесу потребуется поддержка государства.