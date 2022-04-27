Москва, 27 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Нужно поддерживать инициативы иностранных компаний по налаживанию производства лекарств в России. Об этом 27 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«К возможности работать на российском рынке сейчас присматриваются сейчас и другие компании», — заявил Мишустин.

«Мы, конечно, отдаём приоритет странам дружественным и, без сомнения, стратегическая задача — наладить производство у себя. Но если добросовестные поставщики идут на наш рынок, то, конечно, эта работа должна вестись аккуратно, и (нужно) помогать им занять достойную нишу. Естественно, обеспечить в первую очередь конкурентоспособность, качество и предоставление в нужном объёме всех лекарственных препаратов, особенно жизненно важных, для наших людей», — указал он.