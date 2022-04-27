Нью-Йорк, США, 27 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

(сс) Benjamin Reed Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающие Винсент Трочек, Джордан Мартинук, Теуво Терявяйнен и Себастьян Ахо. Российский вратарь Пётр Кочетков отразил 31 бросок из 34 по своим воротам.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились форварды Крис Крайдер, Алекси Лафренье и защитник Джейкоб Труба.

На сегодняшний день «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 114 очков. «Рейнджерс» идут на четвёртом месте в Восточной конференции со 108 очками.

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