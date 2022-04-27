Москва, 27 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В РФ приобретение недвижимости в ипотеку становится все менее выгодной затеей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Александр Тарханов Дачи

«Спрос на загородные участки всегда растет в весенне-летний сезон. Думаю, так или иначе этот алгоритм сработает и 2022 году. Однако рассчитывать на ажиотаж я бы не стал, ведь с текущей ставкой ЦБ приобретение недвижимости в ипотеку становится вовсе не выгодной затеей, — сказал Демин. — Цены на землю и загородные дома будут расти в рамках инфляции. Это неизбежная тенденция. Ждать снижения, я думаю, бессмысленно. Более того, постройка дома на пустом участке в этом году также обойдется значительно дороже, ведь цены на материалы не стоят на месте».

По его словам, исправить данную ситуацию могут помочь разного рода программы.

«От льготного кредитования до предоставления специальных цен на землю в определенных регионах», – сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демин рассказал, почему в РФ выросло число заявок на продажу загородного жилья.