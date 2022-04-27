Краснодар, , 10:15 — REGNUM Активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) обустроили памятный знак в Краснодаре, расположенный по адресу: улица Коммунаров, 207. Мемориал установлен в память о советских гражданах, замученным в фашистских лагерях на территории города Краснодара в период оккупации 1942–1943 годов.

Краснодар МГЕР

Активисты МГЕР провели комплексную уборку мемориала: почистили пьедестал и памятную табличку, близлежащую территорию.

«Мы должны помнить о горе минувших лет, ведь оно оставило след в нашей истории, но ещё больше мы должны помнить и чтить наших предков, которые не дали этому горю отравлять жизни нас — потомков. Подвиг советских людей велик, никто и никогда его не забудет», — рассказал журналистам один из активистов МГЕР.

Напомним, по разным данным, только в концлагере «Ссыпки» в центре Краснодара содержались от 6 до 12 тысяч советских военнопленных, и все они были бесчеловечно уничтожены при отступлении немецких войск из Краснодара. Именно из этого концлагеря удалось бежать одному из освободителей Краснодара Сергею Дробязко. Очень важно сохранять и передавать будущим поколениям память о тех ужасных событиях. В том числе передавать, сохраняя исторические памятники. Молодогвардейцы будут ухаживать за этим памятным знаком и проводить у него свои патриотические мероприятия», — рассказал журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

ИА REGNUM и Фонд Александра Печерского обратились в мэрию Краснодара с просьбой об установлении памятного знака советским военнопленным, замученным и погибшим в концентрационном лагере «Ссыпки» в центре столицы Кубани.

Огромное содействие нашему предложению оказал Антон Смертин, на тот момент занимавший должность вице-мэра Краснодара по внутренней политике.

Проект был поддержан Департаментом информационной политики правительства Краснодара.

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