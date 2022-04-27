Вашингтон, 27 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В результате ситуации на Украине в США произошел самый резкий скачок цен на продукты питания с начала 1980-х годов. Об этом 27 апреля сообщает американская газета The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«В начале недели фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже превысили восемь долларов за бушель, что стало рекордным показателем почти за десятилетие», — говорится в материале издания.

Также автор статьи объясняет, что это, как он считает, произошло по нескольким причинам. Первой из них он называет сделанное в середине апреля обещание президента США Джо Байдена разрешить продажу бензина с высоким содержанием этанола, что, как предполагается, должно способствовать снижению розничных цен на топливо, однако в действительности приведет к вреду для окружающей среды и подорожанию продуктов.

При этом автор материала пояснил, что для выработки этанола нужна кукуруза, которая обычно используется для производства продуктов питания и корма скоту.

«Учитывая, что 60% связанных со скотоводством издержек приходятся на корма, специалисты ожидают подорожания говядины, свинины, птицы и некоторых видов рыбы», — отмечается в статье.

Кроме того, добавляется, что также на подорожание цены мяса повлияет рост цен на удобрения, который связан с ситуацией на Украине.

Помимо этого, автор статьи отнес к другим факторам, которые окажут влияние на рост цен на продукты питания в США, птичий грипп, засуху в штате Калифорния и пробки на границе страны с Мексикой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши больше не будут покупать природный газ из России.