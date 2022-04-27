Москва, 27 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Сегодня, 27 апреля, президент России Владимир Путин поздравил жителей Республики Саха (Якутия) со 100-летием образования Якутской АССР, сообщается на сайте Кремля.

ЯСИА День флага РФ в Якутии

Президент подчеркнул, что образование республики стало важной вехой в истории национально-государственного строительства в России, способствовало сохранению самобытного наследия живущих в ней народов.

«За 100 лет в Якутии возведены города, посёлки и предприятия. Жители республики вносят значимый вклад в решение масштабных общенациональных задач», — отметил Путин и пожелал новых достижений.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ на ДФО Юрий Трутнев поздравил жителей региона со 100-летием образования Якутской АССР.

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