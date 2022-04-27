Лима, 27 апреля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Представители шести из восьми скамеек Конгресса Перу заявили 26 апреля, что не поддерживают инициативу исполнительной власти о создании учредительного собрания. Об этом сообщает новостное агентство El Comercio.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Инициатива предлагает добавить в действующую конституцию статью, в которой устанавливается, что разработкой и утверждением новой конституции будет заниматься избираемое народом учредительной собрание, состоящее из 130 представителей. В конгрессе считают, что целью законопроекта является роспуск парламента.

Правительство запланировало провести референдум о включении статьи 2 октября 2022 года. Конгрессмены решительно отказались поддерживать инициативу и посоветовали правительству заняться решением проблем, которые «действительно беспокоят перуанцев», например, начать бороться с экономическим кризисом и безработицей.