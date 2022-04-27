Воронеж, 27 апреля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Водителя, у которого обнаружилось 580 неоплаченных штрафов на 436 тысяч рублей, задержали инспекторы ДПС в Воронеже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, это антирекорд по количеству нарушений ПДД.

Stanislav Kozlovskiy ДПС

31-летнего водителя Honda Airwave остановили на улице Димитрова. При проверке данных водителя по базам учёта выяснилось, что мужчина имеет задолженность на общую сумму около 436 тысяч рублей за 580 нарушений ПДД.

«Основная масса из данного списка это несоблюдения скоростного режима, зафиксированные автоматическими комплексами», — уточнили в пресс-службе.

Приставы, вызванные полицейскими на место, наложили арест на автомобиль и эвакуировали его на спецстоянку.