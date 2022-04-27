Лима, 27 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо 26 апреля во время вручения верительных грамот послам десяти стран назвал Перу надёжным и безопасным направлением для иностранных инвестиций и призвал страны активнее инвестировать. Об этом сообщает официальная газета El Peruano.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

Кастильо подчеркнул, что его страна уважает права национальных и иностранных компаний и гарантирует им правовую стабильность и верховенство закона. Доказательством этого, по заверениям главы государства, стало увеличение ВВП Перу в прошлом году на 13%.

В обращении к послам Кастильо подтвердил приверженность Перу многостороннему сотрудничеству и уважению международного права для решения глобальных проблем.