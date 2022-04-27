Торонто, Канада, 27 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

(сс) mark6mauno «Торонто Мэйпл Лифс»

В составе «Торонто» дубль оформил нападающий Остон Мэттьюс, ещё одну шайбу забросил Джон Таварес. Российский защитник Илья Любушкин отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Торонто» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 113 очков. «Детройт» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 72 очками.

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