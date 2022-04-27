Лима, 27 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Министерство здравоохранение Перу выпустило 26 апреля эпидемиологическое предупреждение о росте заболеваемости гонконгским гриппом А (H3N2). Об этом сообщает официальная газета El Peruano.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эпидемия гриппа

Решение об усилении мер профилактики и выявления заболевания было принято после регистрации 22 случаев заражения и одного случая смерти от этого гриппа в Южной Лиме.

Рекомендации минздрава включают в себя своевременное выявление тяжёлых или необычных острых респираторных инфекций, мониторинг случаев заражения и вспышек среди населения, проживающего в закрытых местах, таких как казармы, тюрьмы, школы, приюты и детские сады.