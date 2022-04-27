Токио, 27 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В результате произошедшего на территории высокогорного заповедника в префектуре Нагано, расположенной в центральной части Японии, оползня свыше 700 человек не могут покинуть указанный заповедник. Об этом 27 апреля сообщает агентство Kyodo.

Storm05 Оползень

По информации источника, из-за оползня оказалась перекрыта соединяющая заповедник с окружающими городами трасса.

При этом уточняется, что в результате стихийного бедствия нет пострадавших и добавляется, что ремонтные работы могут идти до 29 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля стало известно, что подросток на Филиппинах спасся от селя, спрятавшись в холодильнике, в котором он провел целый день.