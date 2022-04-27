Москва, 27 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Компания «Газпром экспорт» не получила платежи за поставки газа в апреле от болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля, в связи с этим с 27 апреля поставки этим компаниям остановлены. Об этом сообщили в пресс-службе Газпрома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В компании напомнили, что Болгария и Польша являются транзитными странами, поэтому «в случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны поставки для транзита будут сокращены на этот объем».

Напомним, ранее польские СМИ распространили информацию о том, что Газпром останавливает поставки газа PGNiG.

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