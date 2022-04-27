Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Возведение крытого стадиона «СКА Арена» в Санкт-Петербурге завершится по плану, несмотря на решение об отмене проведения в России чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. В свою очередь генподрядчик строительства подчеркнул, что чемпионат не является условием исполнения договора.

Пресс-служба ООО «СКА Арена» Установка металлической фермы на стадионе «СКА Арена»

«Невзирая ни на какие международные решения, в 2023 году Петербург станет хоккейным центром мирового уровня. Уже в мае следующего года у нас появится самая большая и современная ледовая арена в мире, готовая к проведению спортивных соревнований любого уровня», — заявил Пиотровский.

Он отметил, что строительные работы продолжаются в штатном режиме. Все взятые обязательства инвестор выполняет.

Напомним, что ранее на объекте завершился монтаж металлоконструкций кровли. Внутри здания также активно идут работы, его оснащают инженерными сетями.

«Арена строится в рамках концесионного соглашения, где определены и параметры сооружения, и его уровень в части спортивной составляющей, и сроки строительства. Проведение чемпионата мира не является обязательным условием концессии. Конечно, ввод арены планировался под ЧМ-2023, но его отмена не затормозит строительство», — заявили в ООО «СКА Арена», добавив, что объект готов уже на 70%.

Строительство стадиона стартовало в 2021 году. «СКА Арена» должна была принять чемпионат мира по хоккей, однако Международная федерация хоккея (IIHF) заявила, что чемпионат в Петербурге отменяется. Новая локация пока не анонсирована.