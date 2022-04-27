Пекин, 27 апреля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Соединённым Штатам Америки следует быть осмотрительными в словах и действиях, касающихся Тайваня, иначе они могут нанести серьёзный ущерб отношениям Вашингтона и Пекина. Об этом заявил 27 апреля пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Китайский дипломат прокомментировал обещание госсекретаря США Энтони Блинкена обеспечить Тайвань необходимой защитой в случае, если Пекин предпримет односторонние шаги. Он подчеркнул, что никто не должен ждать от Китая компромиссов или уступок в вопросах, затрагивающих его суверенитет, территориальную целостность и другие ключевые интересы.

«Тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело Китая, не допускающее вмешательства извне», — напомнил Лю Пэнъюй.

Он призвал американскую сторону быть осторожнее в словах и действиях по тайваньскому вопросу и избегать неверных сигналов сепаратистским силам, которые поддерживают «независимость Тайваня». Это может подорвать не только отношения двух стран, но также мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива.

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