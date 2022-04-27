Тайбэй, 27 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Оборонное ведомство Тайваня изучает тактику ведущихся на Украине военных действий и рассчитывает использовать полученный опыт при проведении военных учений вооружённых сил Тайваня по противодействию возможному нападению Китая. Об этом 27 апреля сообщает газета Taipei Times.

玄史生 Солдаты командования обороны Хуалянь-Тайтун. Тайвань

Для решения этой задачи Тайванем была создана специальная рабочая группа, которая обменивается информацией, оценками и анализом ситуации на Украине с коллегами из США. Отмечается, что Тайвань имеет более благоприятные для обороны, чем Украина, географические особенности — преимущественно гористую местность и естественную водную преграду в виде 180-километрового пролива, существенно усложняющего для Китая высадку войск.

По мнению руководителя тайваньской разведки Чэнь Миньтуна, маловероятно, что в ближайшие три года материковый Китай решится на военную операцию по захвату Тайваня. На более осторожную позицию КНР в данном вопросе повлияло развитие ситуации на Украине и масштабы антироссийских санкций.

Ежегодные тайваньские учения «Хань гуан» традиционно проводятся в два этапа. На майских командно-штабных учениях будет проведено компьютерное моделирование возможных сценариев противодействия Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В июле пройдут пятидневные полевые учения всех родов войск с боевыми стрельбами.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть истребителей военно-воздушных сил Китая вошли в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня.