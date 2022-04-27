Тайвань на манёврах будет учитывать военный опыт Украины
Тайбэй, 27 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Оборонное ведомство Тайваня изучает тактику ведущихся на Украине военных действий и рассчитывает использовать полученный опыт при проведении военных учений вооружённых сил Тайваня по противодействию возможному нападению Китая. Об этом 27 апреля сообщает газета Taipei Times.
Для решения этой задачи Тайванем была создана специальная рабочая группа, которая обменивается информацией, оценками и анализом ситуации на Украине с коллегами из США. Отмечается, что Тайвань имеет более благоприятные для обороны, чем Украина, географические особенности — преимущественно гористую местность и естественную водную преграду в виде 180-километрового пролива, существенно усложняющего для Китая высадку войск.
По мнению руководителя тайваньской разведки Чэнь Миньтуна, маловероятно, что в ближайшие три года материковый Китай решится на военную операцию по захвату Тайваня. На более осторожную позицию КНР в данном вопросе повлияло развитие ситуации на Украине и масштабы антироссийских санкций.
Ежегодные тайваньские учения «Хань гуан» традиционно проводятся в два этапа. На майских командно-штабных учениях будет проведено компьютерное моделирование возможных сценариев противодействия Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В июле пройдут пятидневные полевые учения всех родов войск с боевыми стрельбами.
Как сообщало ИА REGNUM, шесть истребителей военно-воздушных сил Китая вошли в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня.