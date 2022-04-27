Вашингтон, 27 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Граждан США просят быть осторожными при поездках в Индонезию из-за опасностей терроризма и конфликтов, особенно избегать Сулавеси и Папуа, сообщает CNN Indonesia.

Konstantinos Trovas Индонезия. Остров Бали

«Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацеливаясь на полицейские посты, места отправления культа, отели, бары, ночные клубы, рынки/торговые центры и рестораны», — говорится в заявлении США.

Соединенные Штаты предупредили граждан не посещать Центральный Сулавеси и Папуа из-за гражданского конфликта. Этим двум областям США присвоили третий уровень. Этот уровень означает, что людей просят пересмотреть свое решение.

Предупреждения США также связаны с тем, что их возможности по оказанию экстренной помощи жителям двух регионов Индонезии ограничены.

Американская сторона также подчеркнула возможность возникновения в Индонезии стихийных бедствий, таких как землетрясения, цунами и извержения вулканов. Стихийные бедствия могут нарушить работу транспорта, инфраструктуры и медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, власти острова Бали депортируют из Индонезии канадского туриста, который обнаженным исполнил танец на священной горе.