Панама, 27 апреля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. После двухдневного перерыва в работе транспортники провинции Панама Оэсте (Западная Панама) приостановили забастовку и отправятся на переговоры с правительством. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

Глава Провинциального транспортного совета Панамы Оэсте Хорхе Димас заявил, что транспортники отменят забастовку до следующего четверга – это крайний срок для ответа от президента страны Лаурентино Кортисо, который заявил накануне, что стол для диалога необходим и требования должны быть выслушаны.

Водители требуют, чтобы правительство заморозило стремительно растущие цены на бензин и дизельное топливо, а также пересмотрело тарифы на проезд, которые действуют уже 11 лет.

Димас добавил, что губернатор Панамы Оэсте Синди Смит выслушал их требования и пообещал передать их просьбы и предложения, чтобы посмотреть, какое решение они смогут найти.

В свою очередь, Кортисо сказал, что для анализа транспортных вопросов была создана рабочая группа.

«У нас всегда были открыты двери для всех секторов и профсоюзов», — сказал Кортисо.

Он также повторил, что существует соглашение на восемь миллионов долларов, принятое 30 марта, о субсидировании сектора, но водители считают, что это не решает проблему и связано с чрезмерной бюрократией.