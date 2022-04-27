Мадрид, , 06:46 — REGNUM Инфляция в Испании уже достигла своего пика в марте. Об этом заявила первый вице-премьер правительства и министр экономики Испании Надия Кальвиньо в интервью радиостанции Onda Cero.

Надия Кальвиньо Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation of Spain

Она спрогнозировала, что инфляция не достигнет 10%, так как «произошло значительное снижение цен на энергоносители».

Кальвиньо резюмировала, что прогноз, таким образом, заключается в замедлении темпов роста инфляции, и в этой связи прогноз «более позитивный на ближайшие месяцы» благодаря соглашению, достигнутому с Еврокомиссией.