Мадрид, 27 апреля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Министр обороны Испании Маргарита Роблес категорически отрицает информацию о том, что правительство страны или Национальный разведывательный центр стоят за предполагаемой слежкой за сторонниками каталонской независимости с помощью системы Pegasus. Об этом пишет агентство EFE.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес

Она также обвинила «Левых республиканцев Каталонии» (Esquerra Republicana de Catalunya), «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya) и «Единство Страны Басков» (Euskal Herria Bildu) в легкомыслии в своих обвинениях и призвала их обратиться в суд.

Ранее в ходе пленарного заседания Сената Испании все три партии потребовали от правительства объяснений сложившейся ситуации, а Женералитат Каталонии решил свести к минимуму все контакты с правительством и даже рассматривает вариант с приостановкой политического диалога с центральными властями.