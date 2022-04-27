Полпред Трутнев отметил особое место Якутии среди регионов России
Якутск, 27 апреля, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ на ДФО Юрий Трутнев поздравил жителей региона со 100-летием образования Якутской АССР. Он назвал республику одним из ключевых центров развития Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе правительства Якутии.
Читайте также: Владимир Путин поздравил Якутию с юбилеем
По его словам, регион встречает свой юбилей новыми рекордами в виде исторических максимумов добычи угля, нефти, газа, золота и серебра в 2021 году.
Юрий Трутнев также обратил внимание на то, что правительство России уделяет особое внимание развитию социальной сферы региона: в Якутии строят школы, детские сады, больницы, спортивные комплексы, дороги, инженерную инфраструктуру. Якутянам помогают улучшать жилищные условия с помощью «Дальневосточной ипотеки».
Как сообщало ИА REGNUM, создание Якутии президент России Владимир Путин назвал важной вехой в истории национально-государственного строительства страны. Глава государства считает, что республика добивается и будет продолжать добиваться достойных результатов.