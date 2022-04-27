Якутск, 27 апреля, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ на ДФО Юрий Трутнев поздравил жителей региона со 100-летием образования Якутской АССР. Он назвал республику одним из ключевых центров развития Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе правительства Якутии.

Kremlin.ru Юрий Трутнев

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«Якутия занимает особое место среди регионов России. Это не только самый большой по территории и богатый по количеству полезных ископаемых, но также один из самых многонациональных субъектов Российской Федерации. Здесь в мире и согласии живут и трудятся представители 129 народов, объединённых общей историей. Регион лидирует по росту промышленного производства, объему ВРП, инвестиций и налоговым поступлениям. Здесь формируется 20% совокупного объема валового регионального продукта Дальнего Востока. Отдельно стоит отметить сферу IT. Якутия входит в ТОП-10 регионов страны по объему экспорта IT-услуг», — сказал Юрий Трутнев.

По его словам, регион встречает свой юбилей новыми рекордами в виде исторических максимумов добычи угля, нефти, газа, золота и серебра в 2021 году.

Юрий Трутнев также обратил внимание на то, что правительство России уделяет особое внимание развитию социальной сферы региона: в Якутии строят школы, детские сады, больницы, спортивные комплексы, дороги, инженерную инфраструктуру. Якутянам помогают улучшать жилищные условия с помощью «Дальневосточной ипотеки».

«Сегодня республика вступает в новый век. Желаю всем жителям Якутии крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!» — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, создание Якутии президент России Владимир Путин назвал важной вехой в истории национально-государственного строительства страны. Глава государства считает, что республика добивается и будет продолжать добиваться достойных результатов.