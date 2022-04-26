Вашингтон, 27 апреля, 2022, 02:47 — ИА Регнум. Соединенные Штаты предлагают вознаграждение в размере до $10 млн за сведения о шести якобы российских хакерах, якобы связанных со спецслужбами России. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Хакер

Госдепартамент утверждает, что якобы все шестеро хакеров являются сотрудниками ГРУ и якобы причастны к распространению вредоносной программы NotPetya в 2017 году. Деньги ведомство обещает выдать тем, кто сообщит любую информацию, позволяющую идентифицировать причастных к кибератакам.

Госдеп считает, что подозреваемые в хакерских атаках якобы являются сотрудниками воинской части 74 455. При этом Россия неоднократно опровергала обвинения в причастности силовых структур к осуществлению хакерских атак против иностранных государств.