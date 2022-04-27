Приштина, , 23:27 — REGNUM Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу и ее датский коллега Ник Хеккеруп подписали трактат об улучшении работы исправительных заведений, поддержке проектов по внедрению зеленой энергетики и установлению верховенства права.

В тюрьме Цитата из кф «Репортаж с петлей на шее». реж. С. 1980

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, подписание трактата стало следующим шагом после подписания «писем о намерении» министрами юстиции Косово Дании 21 декабря 2021 года.

Целью данных соглашений является передача 300 косовских тюремных камер в аренду Дании на ближайшие 10 лет. За это вркемя Косово должно заработать 210 миллионов евро, часть из которых пойдет на обустройство камер в соответствии с датскими правовыми нормами и стандартами.

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