Приштина, Сербия, 27 апреля, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi 26 апреля опубликовало материал, посвященный обучению шести украинок саперному делу албанскими инструкторами.

Mil.ru Саперы за работой

Обучение ведется на территории центра MAT Kosova в городе Печ. Женщин обучают зачистке мирных полей и поиску взрывоопасных снарядов.

Среди обучающихся — 20-летняя Анастасия Минчукова. По ее словам, на Украине высок спрос на саперов, которые должны зачистить территорию в ближайшее время, когда закончатся боевые действия. Девушка заявила, что скучает по нормальной жизни, какой она была совсем недавно.

Также на сапера обучается мать троих детей из Краматорска Юлия Кателик. Ее мотивирует то, что мины представляют особую опасность для мирного населения и детей.