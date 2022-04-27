Дамаск, , 01:24 — REGNUM Несколько бойцов из курдских формирований «Сил демократической Сирии» (СДС) пострадали в результате подрыва на мине на востоке Сирии. Об этом 26 апреля сообщило агентство SANA со ссылкой на очевидцев.

Военный транспорт СДС и США Twitter@cmoc_sdf

Они выполняли патрулирование совместно с американскими военными на границе провинций Хасеке и Дейр-эз-Зор. Взрывное устройство было установлено у обочины дороги, по которой двигалась колонна автомобилей.

Телеканал Al Mayadeen передал о том, что среди раненых есть и военнослужащие США.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля силы безопасности Сирии обнаружили бомбу, заложенную террористами в городе Дераа.

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