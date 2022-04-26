Тирана, 26 апреля, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Глава парламентской фракции правящей Социалистической партии Албании Таулянт Бала 26 апреля заявил, что его партия не будет вести переговоры о кандидатуре на пост президента с лидером одной из частей расколовшейся Демократической партии Албании Сали Беришей.

Kosta Korçari Сали Бериша в начале политической карьеры, 1990 год

Как сообщает албанское оппозиционное СМИ Lapsi, Бала заявил, что Бериша для него не существует.

«Сали Бериша не существует как лидер парламентской фракции. Это независимый депутат в парламенте Албании. С Сали Беришей у нас нет и не будет переговоров ни по каким темам. Сали Бериша для нас не существует и мы не ведем переговоров с чем-то, что не существует. Я знаю, что есть парламентские фракции Алибеая, Доды и Медиу. Этот процесс идет исключительно в стенах парламента Албании».

Напомним, Сали Бериша год назад был объявлен США персоной нон грата, после чего лидер Демпартии Люльзим Баша инициировал его исключение из партии, что повлекло за собой ее раскол.