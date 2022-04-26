Нью-Йорк, США, 26 апреля 2022, 22:36 — REGNUM Российская сторона согласна на то, чтобы при участии ООН и Международного комитета Красного Креста была проведена эвакуация гражданских лиц с территории «Азовстали» в городе Мариуполе (ДНР), сообщил 26 апреля журналистам представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
После завершения встречи генсека ООН Антониу Гутерреша с президентом России Владимиром Путиным Дюжаррик заявил, что участники переговоров в Москве «обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц из зон конфликта, особенно в связи с ситуацией в Мариуполе».
Теперь, когда такое согласие получено, ООН будет вести подготовку к этой миссии на уровне Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ведя переговоры с Минобороны РФ.
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