Нью-Йорк, США, , 22:36 — REGNUM Российская сторона согласна на то, чтобы при участии ООН и Международного комитета Красного Креста была проведена эвакуация гражданских лиц с территории «Азовстали» в городе Мариуполе (ДНР), сообщил 26 апреля журналистам представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Недостроенный квартал новостроек, недалеко от металлургического комбината «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

После завершения встречи генсека ООН Антониу Гутерреша с президентом России Владимиром Путиным Дюжаррик заявил, что участники переговоров в Москве «обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц из зон конфликта, особенно в связи с ситуацией в Мариуполе».

Стефан Дюжаррик «Президент [России] согласился, в принципе, с привлечением Объединённых Наций и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе».

Теперь, когда такое согласие получено, ООН будет вести подготовку к этой миссии на уровне Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ведя переговоры с Минобороны РФ.

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