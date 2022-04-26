Нью-Йорк, США, 26 апреля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Российская сторона согласна на то, чтобы при участии ООН и Международного комитета Красного Креста была проведена эвакуация гражданских лиц с территории «Азовстали» в городе Мариуполе (ДНР), сообщил 26 апреля журналистам представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Никита Третьяков ИА REGNUM Недостроенный квартал новостроек, недалеко от металлургического комбината «Азовсталь»

После завершения встречи генсека ООН Антониу Гутерреша с президентом России Владимиром Путиным Дюжаррик заявил, что участники переговоров в Москве «обсудили предложения по гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц из зон конфликта, особенно в связи с ситуацией в Мариуполе».

Стефан Дюжаррик «Президент [России] согласился, в принципе, с привлечением Объединённых Наций и Международного комитета Красного Креста к эвакуации гражданских лиц с завода «Азовсталь» в Мариуполе».

Теперь, когда такое согласие получено, ООН будет вести подготовку к этой миссии на уровне Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ведя переговоры с Минобороны РФ.