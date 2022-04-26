София, 26 апреля, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Коалиционный совет правящих партий при правительстве Болгарии не пришел к единому мнению по вопросу оказания военной помощи Украине. Об этом 26 апреля сообщает софийская газета «24 часа».

(сс) Radi Sadek Правительство Болгарии

Как отмечено в заявлении пресс-службы болгарского Совета министров, соответствующие консультации были перенесены на неопределенный срок.

При этом представители партии «Есть такой народ» предположили, что обсуждение продолжится после возвращения делегации правительства Болгарии во главе с премьер-министром Кирилом Петковым из Киева.

Напомним, ранее в пользу оказания Киеву соответствующей поддержки высказалось большинство политических сил Болгарии.

При этом Болгарская социалистическая партия, входящая в правительственную коалицию, выступила категорически против поставок летального оружия Украине.