Манчестер, Великобритания, , 21:21 — REGNUM 24-летний центральный полузащитник каталонская «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед» из-за того, что сомневается в том, что «красные дьяволы» способны каждый сезон выступать в Лиге Чемпионов УЕФА.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в приглашении Френки де Йонг заинтересован лично новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который возглавит клуб после завершения сезона.

В текущем сезоне Френки де Йонг принял участие в 28-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также нидерландский футболист получил четыре желтые и одну красную карточки.