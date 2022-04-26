Кито, 26 апреля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо отправится 29 апреля в Эквадор, чтобы встретиться со своим коллегой Гильермо Лассо, а также провести заседание двустороннего перуано-эквадорского кабинета министров. Об этом сообщает новостное агентство Andida.

Samurai Juan Гильермо Лассо

Основной повесткой дня станет обсуждение совместной социальной политики, а также вопросов, связанных с безопасностью граждан приграничных регионов.

На встрече кабинетов министров будут подняты вопросы, представляющие общий интерес для двух стран. Политики планируют продвигать совместную программу работы над социально значимыми проектами.