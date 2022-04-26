Скопье, 26 апреля, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Спустя 15 дней с начала забастовки преподавателей в Северной Македонии, 26 апреля, было объявлено о том, что со среды, 27 апреля, занятия возобновятся.

Забастовки и стачки

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, и министерство образования и науки Северной Македонии заключили соглашение о росте заработной платы на 12%.

В некоторых школах ученики, готовящиеся к экзаменам, называют потерянные академические часы невосполнимым ущербом для учебного процесса.

По словам учеников, упрямство профсоюза работников образования позволило им выторговать лишь 2% сверх предложенных министерством образования изначально 10%. По мнению школьников, потерянные академические часы будут восполняться в спешке, что снижает качество усвоения материала, а частые перерывы в обучении из-за забастовок преподавателей убивают привычку учиться.