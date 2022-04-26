Манчестер, Великобритания, , 20:40 — REGNUM Сегодня, 26 апреля, в Манчестере на стадионе «Этихад» футбольный клуб «Манчестер Сити» в матче ½ финала Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2021/22 примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Матч обслужит румынская бригада арбитров во главе с Истваном Ковашем. Ассистенты главного судьи – Васил Маринеску и Овидиу Артене.

В последний раз «Манчестер Сити» и «Реал» играли между собой 7 августа 2020 года в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20. Тот матч завершился минимальной победой «горожан» со счетом 2:1, а забитыми мячами отметились Рахим Стерлинг (9’ Габриэл Жезус), Карим Бензема (28’ Родриго) и Габриэл Жезус (68’).

Завтра, 27 апреля, «Ливерпуль» в параллельном матче полуфинала еврокубка встретится с испанским «Вильярреалом».