Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис получила положительный результат теста на коронавирус по возвращении из поездки в Калифорнию, сообщает 26 апреля CNN.

Камала Харрис United States Senate Office of Kamala Harris

В Белом доме рассказали, что у Харрис не наблюдается симптомов COVID-19. Ранее она прошла полную вакцинацию от коронавируса, а затем получила две дополнительные прививки.

Отмечается, что в последние дни вице-президент не вступала в контакт с президентом США Джо Байденом или его супругой.

В Белый дом Харрис вернется как только получит отрицательный результат теста, а до тех пор она будет работать удаленно из дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирусная инфекция была выявлена у Дугласа Эмхоффа — супруга Камалы Харрис.

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