Вашингтон, 26 апреля 2022, 20:19 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис получила положительный результат теста на коронавирус по возвращении из поездки в Калифорнию, сообщает 26 апреля CNN.
В Белом доме рассказали, что у Харрис не наблюдается симптомов COVID-19. Ранее она прошла полную вакцинацию от коронавируса, а затем получила две дополнительные прививки.
Отмечается, что в последние дни вице-президент не вступала в контакт с президентом США Джо Байденом или его супругой.
В Белый дом Харрис вернется как только получит отрицательный результат теста, а до тех пор она будет работать удаленно из дома.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирусная инфекция была выявлена у Дугласа Эмхоффа — супруга Камалы Харрис.
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