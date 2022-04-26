Бишкек, 26 апреля, 2022, 19:23 — ИА Регнум. В парламенте Киргизии предлагают увеличить предельный возраст пребывания офицеров на военной службе. Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.

President.kg Киргизские военные

Инициировавший его депутат Нурбек Сыдыгалиев считает, что сделать это необходимо, поскольку имеющиеся сроки пребывания военнослужащих офицерского состава ограничивают право на труд из-за возрастного ценза.

Также в качестве аргумента в пользу своего предложения парламентарий назвал то, что 90% офицеров являются выпускниками высших военных учебных заведений, которые обучались и содержались за счет государства, имеют большой опыт и специфические знания.

Автор законопроекта хочет увеличить сроки службы для лейтенантов и капитанов — с 43 до 45 лет, майоров и подполковников — с 48 до 50 лет, полковников — с 53 до 55 лет.

Срок военной службы генерал-майоров хотят оставить прежним — 58 лет, а для генерал-лейтенантов, генерал-полковников и генерала армии — 63 года.

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