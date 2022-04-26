Москва, , 18:59 — REGNUM Европейский теневой рынок человеческих органов активизировался за счёт поступлений с Украины, заявил 26 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что речь идёт о закупке человеческих органов у социально уязвимых слоёв населения Украины.

Органы доставляются в европейские страны для подпольных операций по трансплантации.

«Запад уже столкнулся с оживлением теневого рынка закупки человеческих органов у социально уязвимых слоев населения Украины для подпольных операций по трансплантации европейским пациентам», — сказал Николай Патрушев.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Приднестровья заявил о причастности Украины к терактам в стране